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    «Тамбов» представил новую эмблему с волком

    «Тамбов» презентовал новый логотип.

    Теперь на гербе клуба изображен волк на фоне футбольного мяча и традиционных красно-синих цветов тамбовчан.

    «В связи с отказом в регистрации предыдущей эмблемы клуба по причине нарушения геральдических правил, а именно использования измененного изображения герба Тамбовской области, мы приняли решение о смене клубной символики.

    Теперь наш логотип имеет право на санкционированное использование и регистрацию в качестве товарного знака», – сказала генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

    • В сезоне-2019/20 «Тамбов» впервые выступит в РПЛ.
    • В первом туре команда сыграет с «Зенитом» на выезде в воскресенье, 14 июля.

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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