«Тамбов» представил новую эмблему с волком

«Тамбов» презентовал новый логотип.

Теперь на гербе клуба изображен волк на фоне футбольного мяча и традиционных красно-синих цветов тамбовчан.

«В связи с отказом в регистрации предыдущей эмблемы клуба по причине нарушения геральдических правил, а именно использования измененного изображения герба Тамбовской области, мы приняли решение о смене клубной символики.

Теперь наш логотип имеет право на санкционированное использование и регистрацию в качестве товарного знака», – сказала генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.