«Тамбов» представил новую эмблему с волком

вот тебе и товарищ )))
«Тамбов» презентовал новый логотип.
Теперь на гербе клуба изображен волк на фоне футбольного мяча и традиционных красно-синих цветов тамбовчан.
«В связи с отказом в регистрации предыдущей эмблемы клуба по причине нарушения геральдических правил, а именно использования измененного изображения герба Тамбовской области, мы приняли решение о смене клубной символики.
Теперь наш логотип имеет право на санкционированное использование и регистрацию в качестве товарного знака», – сказала генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.
- В сезоне-2019/20 «Тамбов» впервые выступит в РПЛ.
- В первом туре команда сыграет с «Зенитом» на выезде в воскресенье, 14 июля.