Агент Клоппа: «Юрген сказал, что в случае ухода Лева он может возглавить сборную Германии»

Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке заявил, что 53-летний специалист рассматривает возможность поработать в сборной Германии.

«Юрген сам однажды сказал, что в случае, если Йоахим Лев когда-нибудь больше не захочет тренировать национальную команду, для него это станет возможным. Это вариант для Клоппа.

«Ливерпуль» хотел бы продлить его нынешний контракт. Во время недавних торжеств в честь победы в Лиге чемпионов Юрген снова почувствовал, насколько «Ливерпуль» великий клуб, и то, что он находится в нужном месте в нужное время.

В настоящее время он недоступен. Но измерить трансферную стоимость в его случае все равно сложно.

Как сработает для тренера, который увеличил стоимость клуба с почти 900 миллионов фунтов стерлингов до чуть менее 2,8 миллиарда? Все не так просто», – сказал Косицке.