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    Агент Клоппа: «Юрген сказал, что в случае ухода Лева он может возглавить сборную Германии»

    Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке заявил, что 53-летний специалист рассматривает возможность поработать в сборной Германии.

    «Юрген сам однажды сказал, что в случае, если Йоахим Лев когда-нибудь больше не захочет тренировать национальную команду, для него это станет возможным. Это вариант для Клоппа.

    «Ливерпуль» хотел бы продлить его нынешний контракт. Во время недавних торжеств в честь победы в Лиге чемпионов Юрген снова почувствовал, насколько «Ливерпуль» великий клуб, и то, что он находится в нужном месте в нужное время.

    В настоящее время он недоступен. Но измерить трансферную стоимость в его случае все равно сложно.

    Как сработает для тренера, который увеличил стоимость клуба с почти 900 миллионов фунтов стерлингов до чуть менее 2,8 миллиарда? Все не так просто», – сказал Косицке.

    • Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.
    • В сезоне-2018/19 английская команда выиграла под его руководством Лигу чемпионов.

    Источник: The Sun

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