Акинфеев: «Возвращении в сборную России на Евро-2020? Это маловероятно, я не отменяю свои решения»

Лет 5 ему ещё точно постоять можно ! Ибо конкуренции даже нету ... Думаю из за усатого позориться не хочет
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не стоит ждать его возвращения в сборную России, даже если она выйдет на чемпионат Европы-2020.
33-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.
«Возвращение в сборную на Евро-2020? Если честно, это маловероятно. Я не отменяю свои решения.
Я уже сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Я выбрал свою дорогу, и у меня не было других вариантов», – сказал Акинфеев.
- Акинфеев дебютировал в сборной России в апреле 2004 года.
- Всего голкипер провел за национальную команду 111 матчей (31 – на ноль), включая 42 товарищеских, и пропустил 60 голов.
- Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.