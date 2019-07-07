Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Акинфеев: «Возвращении в сборную России на Евро-2020? Это маловероятно, я не отменяю свои решения»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не стоит ждать его возвращения в сборную России, даже если она выйдет на чемпионат Европы-2020.

    33-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.

    «Возвращение в сборную на Евро-2020? Если честно, это маловероятно. Я не отменяю свои решения.

    Я уже сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Я выбрал свою дорогу, и у меня не было других вариантов», – сказал Акинфеев.

    • Акинфеев дебютировал в сборной России в апреле 2004 года.
    • Всего голкипер провел за национальную команду 111 матчей (31 – на ноль), включая 42 товарищеских, и пропустил 60 голов.
    • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +978

      Derzkiy1 44 минуты назад

      Лет 5 ему ещё точно постоять можно ! Ибо конкуренции даже нету ... Думаю из за усатого позориться не хочет

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72236
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru