Акинфеев: «Возвращении в сборную России на Евро-2020? Это маловероятно, я не отменяю свои решения»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не стоит ждать его возвращения в сборную России, даже если она выйдет на чемпионат Европы-2020.

33-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.

«Возвращение в сборную на Евро-2020? Если честно, это маловероятно. Я не отменяю свои решения.

Я уже сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Я выбрал свою дорогу, и у меня не было других вариантов», – сказал Акинфеев.