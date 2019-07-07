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    Влашич: «У меня было очень много вариантов, но я хотел остаться и играть в ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что выбрал переход в московский клуб, несмотря на большое количество предложений от других команд.

    Хорват перешел в ЦСКА из «Эвертона» в июне, подписав пятилетний контракт. В сезоне-2018/19 хавбек выступал за армейцев на правах аренды. Москвичи заплатили за футболиста 15,7 миллиона евро.

    «Я очень хотел остаться в ЦСКА. Был много вариантов, но я хотел играть здесь. Это мое окончательное решение, и я рад быть частью великой команды. Для меня это объективный выбор.

    Я приехал из команды, где сидел без практики. В ЦСКА я заиграл, стал частью команды. Это было моим единственным решением, и я уверен, что оно правильное. У меня было очень много предложений. Мои друзья и все, кто меня знает, рады, что я остался в ЦСКА. Родители знали, как идут переговоры, и для них новостью мой переход не был. Те, кто не одобрил этот трансфер, мне безразличны.

    Я не могу говорить о тех вариантах, что были. Куда важнее, что я остался в ЦСКА. Мне приятно здесь находиться.

    Разница между жизнью в Англии, Хорватии и в Москве? В Москве ближе к Хорватии. Да и погода здесь лучше, чем в Англии. Жизнь и быт здесь ближе к моему менталитету. Мне комфортно здесь находиться. Кроме Москвы, в России мне понравился Питер. Очень хороший город, я влюбился в него.

    Какие слова выучил? «Давай-давай». «Пожалуйста». «Штрафной». «Спасибо». «Как дела?» Обещаю, что в этом году все выучу», – сказал Влашич.

    • В минувшей кампании Влашич провел за ЦСКА 31 игру, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Sport24

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