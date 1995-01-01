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    Жена Винни Джонса скончалась от рака в возрасте 53 лет

    Жена бывшего полузащитника сборной Уэльса, а ныне актера Винни Джонса Таня Джонс скончалась после шестилетней борьбы с раком кожи. 53-летняя женщина умерла в окружении семьи в своем доме в Лос-Анджелесе.

    В 2013 года меланома была диагностирована у обоих супругов. Спустя два года экс-футболист смог вылечиться от заболевания.

    В возрасте 21 года Таня Джонс перенесла экстренную пересадку сердца и уже дважды лечилась от рака шейки матки, прежде чем ей поставили диагноз меланома. Считается, что рак кожи мог стать побочным эффектом от лекарств, которые она принимала после пересадки сердца.

    Пара поженилась в Уотфорде в 1994 году.

    Источник: Daily Mail

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