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    Смолов: «Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого для нее не хватало?»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился эмоциями от победы в игре за Суперкубок России над «Зенитом» (3:2). В матче против петербуржцев 29-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.

    Это второй трофей в карьере Смолова.

    «Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы? Ха-ха!

    Сыграл ли быстрый гол свою роль? Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру. Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу.

    Крутая игра с большим количеством голов. Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, все получится в Лиге чемпионов», – сказал Смолов.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +531

      Томик 23 минуты назад

      Да уж, скромность передаётся воздушно-капельным путём, видимо. Но гол хорош!

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