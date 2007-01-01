Смолов: «Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого для нее не хватало?»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился эмоциями от победы в игре за Суперкубок России над «Зенитом» (3:2). В матче против петербуржцев 29-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.

Это второй трофей в карьере Смолова.

«Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы? Ха-ха!

Сыграл ли быстрый гол свою роль? Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру. Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу.

Крутая игра с большим количеством голов. Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, все получится в Лиге чемпионов», – сказал Смолов.