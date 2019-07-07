Гончаренко: «Ни разу не обсуждали с руководством ЦСКА цели на сезон. В клубе все рассчитано только на победы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что цели команды в новом сезоне – только победы.

«Когда ты работаешь в большом клубе, даже неуместно говорить о целях и задачах. Мы с руководством ни разу не обсуждали, какое место надо занять, потому что атмосфера, стадион, все рассчитано только на победы.

Мы должны, какие бы трудности не вставали на пути, продолжать развиваться и становиться лучше», – сказал Гончаренко.