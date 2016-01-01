Медведев – о поражении «Зенита» в Суперкубке: «Любой трофей важен, но самое главное – РПЛ – начинается на следующих выходных»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о поражении команды от «Локомотива» (2:3) в субботней встрече за Суперкубок России.

«Игра получилась интересная, результативна. Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из-под нагрузок, которые были на сборах, – что в «Локомотиве», что в «Зените». Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу.

Оставалось около 10 минут и за это время «Зенит» упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное – чемпионат – у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов.

Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону», – сказал Медведев.