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    Медведев – о поражении «Зенита» в Суперкубке: «Любой трофей важен, но самое главное – РПЛ – начинается на следующих выходных»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о поражении команды от «Локомотива» (2:3) в субботней встрече за Суперкубок России.

    «Игра получилась интересная, результативна. Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из-под нагрузок, которые были на сборах, – что в «Локомотиве», что в «Зените». Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу.

    Оставалось около 10 минут и за это время «Зенит» упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное – чемпионат – у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов.

    Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону», – сказал Медведев.

    • В первом туре РПЛ «Зенит» примет «Тамбов» в воскресенье, 14 июля. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5060

      prezent2017 1 час назад

      Правильно. Форсаж формы не есть хорошо. Вон свин зимой париматч выиграл, а где оказался? Зенит в ЛЧ готовится, выйти из группы в плей-офф, а лохомоты так и сольют пять матчей из шести.

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      Рейтинг: +9754

      sssrspartak > prezent2017 1 час назад

      НЕ ЗАРЕКАЙСЯ!ЛОКО СЕЙЧАС НА ХОДУ!НЕИЗВЕСТНО,КАК ВСЕ ПОЙДЕТ!!

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