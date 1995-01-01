Тренера «Лиона» уволили из-за обвинений в домогательствах к футболисткам до 16 лет

«Лион» уволил тренера женского футбольного состава U-16 из-за обвинений в домогательствах к двум несовершеннолетним футболисткам.

Две девочки выдвинули обвинения, что в период с сентября 2017 по май 2018 года их тренер неоднократно присылал сообщения интимного характера.

Во время участия «Лиона» в турнире в Кольмаре с 18 по 20 мая 2018 года тренер посетил комнату одной из футболисток и начал при ней мастурбировать. Подросток рассказала о домогательствах родственникам, после чего семья обратились к руководству клуба и в полицию.

Директор женского отделения академии «Лиона» Соня Бомпастор сообщила одной из пострадавших, что клуб отказывается с ней сотрудничать и разрывает контракт.