Тренера «Лиона» уволили из-за обвинений в домогательствах к футболисткам до 16 лет

потенциальный взломщик "мохнатых сейфов"
«Лион» уволил тренера женского футбольного состава U-16 из-за обвинений в домогательствах к двум несовершеннолетним футболисткам.
Две девочки выдвинули обвинения, что в период с сентября 2017 по май 2018 года их тренер неоднократно присылал сообщения интимного характера.
Во время участия «Лиона» в турнире в Кольмаре с 18 по 20 мая 2018 года тренер посетил комнату одной из футболисток и начал при ней мастурбировать. Подросток рассказала о домогательствах родственникам, после чего семья обратились к руководству клуба и в полицию.
Директор женского отделения академии «Лиона» Соня Бомпастор сообщила одной из пострадавших, что клуб отказывается с ней сотрудничать и разрывает контракт.
- Адвокат девушки связывает отказ от дальнейшего сотрудничества с его клиентом с делом о домогательствах.
- Семья девушки подала в суд на «Лион».
- Сейчас по делу о домогательствах идет расследование.
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