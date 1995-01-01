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    Тренера «Лиона» уволили из-за обвинений в домогательствах к футболисткам до 16 лет

    «Лион» уволил тренера женского футбольного состава U-16 из-за обвинений в домогательствах к двум несовершеннолетним футболисткам.

    Две девочки выдвинули обвинения, что в период с сентября 2017 по май 2018 года их тренер неоднократно присылал сообщения интимного характера.

    Во время участия «Лиона» в турнире в Кольмаре с 18 по 20 мая 2018 года тренер посетил комнату одной из футболисток и начал при ней мастурбировать. Подросток рассказала о домогательствах родственникам, после чего семья обратились к руководству клуба и в полицию.

    Директор женского отделения академии «Лиона» Соня Бомпастор сообщила одной из пострадавших, что клуб отказывается с ней сотрудничать и разрывает контракт.

    • Адвокат девушки связывает отказ от дальнейшего сотрудничества с его клиентом с делом о домогательствах.
    • Семья девушки подала в суд на «Лион».
    • Сейчас по делу о домогательствах идет расследование.

    Источник: Mediapart

    Mediapart – независимое французское интернет-издание, известное своими политическими расследованиями. Было создано в 2008 году.

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      Рейтинг: +4602

      84aivengo 15 минут назад

      потенциальный взломщик "мохнатых сейфов"

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