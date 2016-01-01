«Советский спорт»: скауты «Ливерпуля» приехали на Суперкубок России и просматривали Азмуна 

«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России (2:3).

По информации «Советского спорта», на игру приехали представители «Ливерпуля». Скауты просматривали форварда санкт-петербуржцев Сердара Азмуна. Футболист забил два гола в этой встрече.