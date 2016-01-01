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    «Советский спорт»: скауты «Ливерпуля» приехали на Суперкубок России и просматривали Азмуна 

    «Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России (2:3).

    По информации «Советского спорта», на игру приехали представители «Ливерпуля». Скауты просматривали форварда санкт-петербуржцев Сердара Азмуна. Футболист забил два гола в этой встрече.

    • Азмун перешел в «Зенит» зимой 2019 года из «Рубина».
    • До перехода в санкт-петербургский клуб Sky Sports сообщал об инетерсе английского «Вулверхэмптона» к футболисту.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2022 году.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +294

      GSmall 33 минуты назад

      В следующем сезоне возможно и смогут забрать,но в этом никак

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