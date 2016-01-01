«Советский спорт»: скауты «Ливерпуля» приехали на Суперкубок России и просматривали Азмуна 

В следующем сезоне возможно и смогут забрать,но в этом никак
«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России (2:3).
По информации «Советского спорта», на игру приехали представители «Ливерпуля». Скауты просматривали форварда санкт-петербуржцев Сердара Азмуна. Футболист забил два гола в этой встрече.
- Азмун перешел в «Зенит» зимой 2019 года из «Рубина».
- До перехода в санкт-петербургский клуб Sky Sports сообщал об инетерсе английского «Вулверхэмптона» к футболисту.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2022 году.