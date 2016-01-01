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    Гилерме: «У «Локомотива» есть все шансы для того, чтобы провести успешный сезон»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (3:2).

    – У нас есть все шансы для того, чтобы провести успешный сезон. Сейчас настроение отличное.

    Всегда приятно побеждать. Все довольны тем, как мы играли. Мы заслужили этот трофей.

    – Тяжело досталась победа?

    – Да, тяжело. Игра была открытая, и, думаю, все болельщики, которые приехали на стадион, остались довольны.

    – Как вам шампанское на вкус? Ребятам не понравилось, говорят, оно кислое.

    – А у меня вкусное.

    – Тогда почему все не выпили?

    – Я уже два раза отпил (смеется).

    – Новый стадион «Динамо» понравился?

    – Прекрасный. Такого же уровня, как наша арена. Как те российские стадионы, на которых проходил чемпионат мира.

    – Вы выиграли у чемпиона России…

    – Это не значит, что мы сильнее. У нас очень ровный чемпионат и сложно говорить, что кто-то лучше, а кто-то – хуже. Сегодня именно мы заслужили эту победу.

    – Какое впечатление произвел «Зенит»?

    – Для меня ничего особенного. «Зенит» всегда хорошо играет. Но сегодня мы были лучше.

    – «Локомотив» стал сильнее, чем в прошлом году?

    – Пока рано говорить. Это только первый матч в сезоне.

    «Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема

    Источник: «Спорт-экспресс»

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