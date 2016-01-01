Гилерме: «У «Локомотива» есть все шансы для того, чтобы провести успешный сезон»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (3:2).
– У нас есть все шансы для того, чтобы провести успешный сезон. Сейчас настроение отличное.
Всегда приятно побеждать. Все довольны тем, как мы играли. Мы заслужили этот трофей.
– Тяжело досталась победа?
– Да, тяжело. Игра была открытая, и, думаю, все болельщики, которые приехали на стадион, остались довольны.
– Как вам шампанское на вкус? Ребятам не понравилось, говорят, оно кислое.
– А у меня вкусное.
– Тогда почему все не выпили?
– Я уже два раза отпил (смеется).
– Новый стадион «Динамо» понравился?
– Прекрасный. Такого же уровня, как наша арена. Как те российские стадионы, на которых проходил чемпионат мира.
– Вы выиграли у чемпиона России…
– Это не значит, что мы сильнее. У нас очень ровный чемпионат и сложно говорить, что кто-то лучше, а кто-то – хуже. Сегодня именно мы заслужили эту победу.
– Какое впечатление произвел «Зенит»?
– Для меня ничего особенного. «Зенит» всегда хорошо играет. Но сегодня мы были лучше.
– «Локомотив» стал сильнее, чем в прошлом году?
– Пока рано говорить. Это только первый матч в сезоне.
«Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема