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    Болельщики «Локомотива» молчали первые 35 минут матча за Суперкубок. Они недовольны руководством клуба 

    «Локомотив» обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России (3:2).

    Болельщики московской команды молчали первые 35 минут матча, сообщает «Гол». Так фанаты выразили недовольство работой клуба с фанатами. 1 июля объединение болельщиков «Локомотива» United South опубликовало открытое письмо Анатолию Мещерякову (председатель совета директоров клуба). Фанаты высказались по нескольким темам:

    • Работа клуба с болельщиками. «С момента вступления в должность генерального директора (шесть месяцев назад) Кикнадзе В. А. ни разу не встретился с представителями фанатов».
    • Отношение к фанатам во время Кубка России 22 мая. «болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перфоманса и флагов».
    • Интервью коммерческого директора Фаттахова Марата, «…который своими комментариями дал отчeтливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба».

    Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»

    Источник: «Гол»

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    06.07.2019 23:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5058

      prezent2017 1 час назад

      Грузин надо гнать из руководства. Чванливые и тупые, да еще вороватые.

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      Рейтинг: +31

      babazo-72 > prezent2017 1 час назад

      ОТ- СОСИ У Грузин.

      0
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      Рейтинг: +9698

      slavutiq70 > prezent2017 1 час назад

      Согласен ,,,,я не националист,,,но от Грузин очень много проблем во всех регионах,,,,как не вор в законе так Грузин,,,,,своей шпаны через край,,,,,так тут ещё и Грузинская,,,,

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