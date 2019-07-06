Болельщики «Локомотива» молчали первые 35 минут матча за Суперкубок. Они недовольны руководством клуба 

Грузин надо гнать из руководства. Чванливые и тупые, да еще вороватые.
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России (3:2).
Болельщики московской команды молчали первые 35 минут матча, сообщает «Гол». Так фанаты выразили недовольство работой клуба с фанатами. 1 июля объединение болельщиков «Локомотива» United South опубликовало открытое письмо Анатолию Мещерякову (председатель совета директоров клуба). Фанаты высказались по нескольким темам:
- Работа клуба с болельщиками. «С момента вступления в должность генерального директора (шесть месяцев назад) Кикнадзе В. А. ни разу не встретился с представителями фанатов».
- Отношение к фанатам во время Кубка России 22 мая. «болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перфоманса и флагов».
- Интервью коммерческого директора Фаттахова Марата, «…который своими комментариями дал отчeтливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба».
Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»