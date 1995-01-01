Фанаты «Локомотива» написали письмо Мещерякову, попросив клуб наладить с ними контакт

Фанатское объединение «Локомотива» United South обратилось с открытым письмом к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову. Они попросили руководителя москвичей наладить контакт с активными болельщиками команды.

«Мы, актив фанатов «Локомотива», информируем вас о том, что с момента вступления в должность генерального директора (шесть месяцев назад) Кикнадзе В. А. ни разу не встретился с представителями фанатов (лидерами мнений), соответственно, никакого контакта между клубом и активом фанатов нет. Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре (22 мая на победном финале Кубка России с «Уралом»), когда болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перфоманса и флагов. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента.

Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчeтливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос. Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия клуба с болельщиками и просим вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае, мы оставляем за собой право действовать на своe усмотрение», – говорится в сообщении.