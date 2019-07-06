«Милан» объявил о трансфере Тео Эрнандеса из «Реала»

добротный трансфер
Защитник Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Французский игрок подписал контракт на пять лет. О сумме сделки не сообщается.
- Эрнандесу 21 год. Он выступал за «Реал» с 2017 года, прошлый сезон он провел в аренде в «Реал Сосьедаде».
- В составе «Реала» футболист провел 23 матча и отдал три ассиста. Он выиграл Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.
- В прошлом сезоне он провел 28 игр в составе «Реал Сосьедада» и забил один гол.