Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Милан» объявил о трансфере Тео Эрнандеса из «Реала»

    Защитник Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

    Французский игрок подписал контракт на пять лет. О сумме сделки не сообщается.

    • Эрнандесу 21 год. Он выступал за «Реал» с 2017 года, прошлый сезон он провел в аренде в «Реал Сосьедаде».
    • В составе «Реала» футболист провел 23 матча и отдал три ассиста. Он выиграл Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.
    • В прошлом сезоне он провел 28 игр в составе «Реал Сосьедада» и забил один гол.

    Источник: Официальный сайт «Милана»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7586

      Cules2013 7 минут назад

      добротный трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3040

      dinar7777dinar 1 час назад

      Может и норм проведёт трансферное окно милан.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72229
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru