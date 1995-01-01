«Краснодар» 10 июля проведет мероприятие для фанатов. В программе – открытая тренировка, презентация новичков

10 июля «Краснодар» проведет мероприятие для болельщиков на домашнем стадионе команды. В частности, запланирована открытая тренировка.

Помимо этого, футболистам вручат бронзовые медали за третье место в РПЛ в прошлом сезоне, а также представят летних новичков. Начало мероприятия – в 18:30 по Москве.