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    «Краснодар» 10 июля проведет мероприятие для фанатов. В программе – открытая тренировка, презентация новичков

    10 июля «Краснодар» проведет мероприятие для болельщиков на домашнем стадионе команды. В частности, запланирована открытая тренировка.

    Помимо этого, футболистам вручат бронзовые медали за третье место в РПЛ в прошлом сезоне, а также представят летних новичков. Начало мероприятия – в 18:30 по Москве.

    • Летом «Краснодар» впервые в истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
    • Самое дорогое летнее приобретение южан – хавбек Тони Вилена (9 миллионов евро).
    • 14 июля «Краснодар» в первом туре РПЛ встретится с «Ахматом».

    Источник: Твиттер «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      evgevg13 35 минут назад

      Краснодар мощь, молодцы

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