Официально: «Атлетико» выкупит Морату у «Челси» в следующем году

«Челси» и «Атлетико» договорились о судьбе нападающего Альваро Мораты. Форвард ближайший сезон проведет в Мадриде на правах аренды, ее срок истечет летом 2020 года.

Тогда же, в следующем году, «Атлетико» в обязательном порядке выкупит Морату. Сообщение об этом размещено на официальном сайте «Челси».