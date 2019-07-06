Официально: «Атлетико» выкупит Морату у «Челси» в следующем году

А кто у нас в нападении то будет играть,интересно?
«Челси» и «Атлетико» договорились о судьбе нападающего Альваро Мораты. Форвард ближайший сезон проведет в Мадриде на правах аренды, ее срок истечет летом 2020 года.
Тогда же, в следующем году, «Атлетико» в обязательном порядке выкупит Морату. Сообщение об этом размещено на официальном сайте «Челси».
- 26-летний Мората перешел из «Челси» в «Атлетико» в январе этого года.
- За его аренду на полтора сезона испанцы заплатили 7 миллионов евро.
- В составе «Атлетико» Мората сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.