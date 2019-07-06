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    Официально: «Атлетико» выкупит Морату у «Челси» в следующем году

    «Челси» и «Атлетико» договорились о судьбе нападающего Альваро Мораты. Форвард ближайший сезон проведет в Мадриде на правах аренды, ее срок истечет летом 2020 года.

    Тогда же, в следующем году, «Атлетико» в обязательном порядке выкупит Морату. Сообщение об этом размещено на официальном сайте «Челси».

    • 26-летний Мората перешел из «Челси» в «Атлетико» в январе этого года.
    • За его аренду на полтора сезона испанцы заплатили 7 миллионов евро.
    • В составе «Атлетико» Мората сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +834

      Romio-xxx 1 час назад

      А кто у нас в нападении то будет играть,интересно?

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