Тайсон: «Луис Суарес – первый в списке самых плохих парней в спорте? На первом месте должен быть я»

Забыли про старину Винни Джонса и их Уимблдонскую «Банду психов» )
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал рейтинг самых плохих парней в спорте от ESPN. Американец в нем занимает третье место, а лидирует форвард «Барселоны» Луис Суарес.
«Я третий? Первый Луис Суарес? Не знаю его. Если он кусался, то я не уверен, что его тоже штрафовали на 3 миллиона долларов. В таком списке лидером должен быть я», – сказал Тайсон на пресс-конференции в Киеве.
- Тайсон известен тем, что укусил соперника за ухо.
- Американец проиграл шесть профессиональных боев из 58.
- На втором месте с списке самых плохих парней в спорте от ESPN находится Джоуи Бартон.