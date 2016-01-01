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    Тайсон: «Луис Суарес – первый в списке самых плохих парней в спорте? На первом месте должен быть я»

    Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал рейтинг самых плохих парней в спорте от ESPN. Американец в нем занимает третье место, а лидирует форвард «Барселоны» Луис Суарес.

    «Я третий? Первый Луис Суарес? Не знаю его. Если он кусался, то я не уверен, что его тоже штрафовали на 3 миллиона долларов. В таком списке лидером должен быть я», – сказал Тайсон на пресс-конференции в Киеве.

    • Тайсон известен тем, что укусил соперника за ухо.
    • Американец проиграл шесть профессиональных боев из 58.
    • На втором месте с списке самых плохих парней в спорте от ESPN находится Джоуи Бартон.

    Источник: Фейсбук Luckypunch

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      ФК_Полоцк 12 минут назад

      Забыли про старину Винни Джонса и их Уимблдонскую «Банду психов» )

      0
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      Рейтинг: +1617

      TOMSON 13 минут назад

      Тайсон не кусал, а откусил кусочек ухо у Холифилда.

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      Рейтинг: +1571

      SarJr 17 минут назад

      А сфигали именно суарес? Это какие дикие и тупые должны быть критерии оценивания, чтоб он был хуже Рамоса, феллаини, марадоны, косты и тд?! И это я только про футбол. Что за бред???

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