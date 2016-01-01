Тайсон: «Луис Суарес – первый в списке самых плохих парней в спорте? На первом месте должен быть я»

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал рейтинг самых плохих парней в спорте от ESPN. Американец в нем занимает третье место, а лидирует форвард «Барселоны» Луис Суарес.

«Я третий? Первый Луис Суарес? Не знаю его. Если он кусался, то я не уверен, что его тоже штрафовали на 3 миллиона долларов. В таком списке лидером должен быть я», – сказал Тайсон на пресс-конференции в Киеве.