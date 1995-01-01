Чёртов капитализм - нет денег, вали на уй, есть деньги - милости просим
В судебном разбирательстве между румынским клубом высшего дивизиона ФКСБ и клубом четвертого дивизиона «Стяуа» поставлена точка. Организации спорили, кто из них является правопреемником первоначального «Стяуа», который в прошлом веке выигрывал Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Суд постановил, что юридическим правопреемником является не ФКСБ, а «Стяуа». Главное спортивное последствие этого решения – это отъем у клуба высшего дивизиона звания победителя еврокубков и 45 национальных трофеев. Все они официально отошли «Стяуа»-Д4, информирует Gazeta Sporturilor.
- «Стяуа» был основан в 1947 году и принадлежал румынскому военному ведомству.
- В 1998 году связи с армией были порваны.
- «Стяуа» 21 раз брал чемпионат Румынии.