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    Суд не признал ФКСБ правопреемником «Стяуа». Клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 румынских титулов

    В судебном разбирательстве между румынским клубом высшего дивизиона ФКСБ и клубом четвертого дивизиона «Стяуа» поставлена точка. Организации спорили, кто из них является правопреемником первоначального «Стяуа», который в прошлом веке выигрывал Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    Суд постановил, что юридическим правопреемником является не ФКСБ, а «Стяуа». Главное спортивное последствие этого решения – это отъем у клуба высшего дивизиона звания победителя еврокубков и 45 национальных трофеев. Все они официально отошли «Стяуа»-Д4, информирует Gazeta Sporturilor.

    • «Стяуа» был основан в 1947 году и принадлежал румынскому военному ведомству.
    • В 1998 году связи с армией были порваны.
    • «Стяуа» 21 раз брал чемпионат Румынии.

    Источник: Gazeta Sporturilor

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +380

      Randy Ram 1 час назад

      Чёртов капитализм - нет денег, вали на уй, есть деньги - милости просим

      0
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      ...
      Рейтинг: +3734

      la verdad > Randy Ram 42 минуты назад

      У Стяуа д4 денег завались?

      0
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