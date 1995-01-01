Суд не признал ФКСБ правопреемником «Стяуа». Клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 румынских титулов

В судебном разбирательстве между румынским клубом высшего дивизиона ФКСБ и клубом четвертого дивизиона «Стяуа» поставлена точка. Организации спорили, кто из них является правопреемником первоначального «Стяуа», который в прошлом веке выигрывал Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Суд постановил, что юридическим правопреемником является не ФКСБ, а «Стяуа». Главное спортивное последствие этого решения – это отъем у клуба высшего дивизиона звания победителя еврокубков и 45 национальных трофеев. Все они официально отошли «Стяуа»-Д4, информирует Gazeta Sporturilor.