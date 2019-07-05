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    Де Йонг: «Месси был моим кумиром, а теперь станет партнером по команде»

    В пятницу вечером «Барселона» провела презентацию своего новичка Френки де Йонга.

    • Каталонский клуб купил 22-летнего голландца за 75 миллионов евро.
    • В сделку также включены бонусы в размере 11 миллионов.
    • Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

    «Спасибо всем, я очень рад оказаться здесь и с нетерпением жду начала сезона. Играть в «Барселоне» – моя детская мечта, и когда я получил предложение, мне было очень легко его принять.

    Я рассчитываю стать одним из великих голландских футболистов, выступавших за «Барселону». Философия этого клуба схожа с философией «Аякса», мне это нравится.

    Месси был моим кумиром, а теперь станет партнером по команде. Конечно, я хочу играть рядом с Месси, а также с другими игроками, но пока рано говорить, как мы будем взаимодействовать», – сказал де Йонг в ходе мероприятия на «Камп Ноу».

    Источник: Mundo Deportivo

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