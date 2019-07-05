Де Йонг: «Месси был моим кумиром, а теперь станет партнером по команде»

В пятницу вечером «Барселона» провела презентацию своего новичка Френки де Йонга.

Каталонский клуб купил 22-летнего голландца за 75 миллионов евро.

В сделку также включены бонусы в размере 11 миллионов.

Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

«Спасибо всем, я очень рад оказаться здесь и с нетерпением жду начала сезона. Играть в «Барселоне» – моя детская мечта, и когда я получил предложение, мне было очень легко его принять.

Я рассчитываю стать одним из великих голландских футболистов, выступавших за «Барселону». Философия этого клуба схожа с философией «Аякса», мне это нравится.

Месси был моим кумиром, а теперь станет партнером по команде. Конечно, я хочу играть рядом с Месси, а также с другими игроками, но пока рано говорить, как мы будем взаимодействовать», – сказал де Йонг в ходе мероприятия на «Камп Ноу».