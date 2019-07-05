«Давайте поможем сделать еще один праздник!». «Зенит» обратился к фанатам в преддверии матча с «Локомотивом»

В 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Действующие чемпионы в преддверии игры обратились к болельщикам.

«Сине-бело-голубые настоятельно просят соблюдать правила посещения зрителей, а также воздержаться от любых противоправных действий и провокаций как на стадионе, так и в городе.

Именно вы – двенадцатый игрок нашей команды; давайте общими усилиями поддержим любимый клуб и поможем сделать еще один праздник!» – сказано в обращении.