«Давайте поможем сделать еще один праздник!». «Зенит» обратился к фанатам в преддверии матча с «Локомотивом»

В 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Действующие чемпионы в преддверии игры обратились к болельщикам.
«Сине-бело-голубые настоятельно просят соблюдать правила посещения зрителей, а также воздержаться от любых противоправных действий и провокаций как на стадионе, так и в городе.
Именно вы – двенадцатый игрок нашей команды; давайте общими усилиями поддержим любимый клуб и поможем сделать еще один праздник!» – сказано в обращении.
- В прошлом году Суперкубок России взял ЦСКА.
- «Локомотив» брал трофей два раза, «Зенит» – четыре.
- Между собой в матче за Суперкубок команды встречались в 2008 и 2015 годах.