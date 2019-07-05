«Ньюкасл» требует у «Манчестер Юнайтед» за Лонгстаффа больше 50 миллионов

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф находится в списке приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Стало известно, сколько владельцы футболиста требуют за него.
По информации Sky Sports, у манчестерцев запрашивают больше 50 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на такой ценник, «Манчестер Юнайтед» готов купить игрока.
- Контракт Лонгстаффа с «Ньюкаслом» действует до 2022 года.
- В прошлом сезоне хавбек провел 13 матчей, забил два гола.
- Самое дорогое приобретение «Манчестер Юнайтед» текущим летом – защитник Аарон Ван-Биссака (45 миллионов фунтов стерлингов).