«Ньюкасл» требует у «Манчестер Юнайтед» за Лонгстаффа больше 50 миллионов

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф находится в списке приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Стало известно, сколько владельцы футболиста требуют за него.

По информации Sky Sports, у манчестерцев запрашивают больше 50 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на такой ценник, «Манчестер Юнайтед» готов купить игрока.