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    «Ньюкасл» требует у «Манчестер Юнайтед» за Лонгстаффа больше 50 миллионов

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф находится в списке приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Стало известно, сколько владельцы футболиста требуют за него.

    По информации Sky Sports, у манчестерцев запрашивают больше 50 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на такой ценник, «Манчестер Юнайтед» готов купить игрока.

    • Контракт Лонгстаффа с «Ньюкаслом» действует до 2022 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 13 матчей, забил два гола.
    • Самое дорогое приобретение «Манчестер Юнайтед» текущим летом – защитник Аарон Ван-Биссака (45 миллионов фунтов стерлингов).

    Источник: Sky Sports

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    05.07.2019 23:28
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