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    Газизов – о возможном сокращении РПЛ: «Россия – это не Москва и Петербург, а Уфа, Томск, Хабаровск»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал инициативу сократить РПЛ до 12 команд. Функционер против такого нововведения.

    «Есть такие люди, которые говорят: «Надо 12 команд и в три круга играть. Вроде больше матчей будет».

    Страна у нас огромная. Россия – это не Москва и Петербург. Россия – это Уфа, Казань, Екатеринбург, Томск, Владивосток, Хабаровск, Калининград. Это Россия.

    Я живу в регионе и хочу, чтобы я радовался своему региону. Хочу, чтобы у меня здесь самые лучшие дороги были, а не в Москве. Хочу, чтобы лучшие парки были в Уфе, а не в Москве. Я хочу, чтобы лучший стадион в мире был в Уфе, а не в Москве.

    И я этого хочу. Житель Уфы, гражданин России и патриот Башкортостана. Я этого хочу, и никто меня не переубедит в другом», – сказал Газизов.

    • Также в РПЛ рассматривается вопрос об увеличении количества команд до 18.
    • РПЛ существует с 2001 года (во всех сыгранных сезонах – 16 команд).
    • Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России было больше 16 команд в 1997 году – 18.

    Источник: YouTube-канал ProSportStory

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