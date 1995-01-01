Газизов – о возможном сокращении РПЛ: «Россия – это не Москва и Петербург, а Уфа, Томск, Хабаровск»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал инициативу сократить РПЛ до 12 команд. Функционер против такого нововведения.

«Есть такие люди, которые говорят: «Надо 12 команд и в три круга играть. Вроде больше матчей будет».

Страна у нас огромная. Россия – это не Москва и Петербург. Россия – это Уфа, Казань, Екатеринбург, Томск, Владивосток, Хабаровск, Калининград. Это Россия.

Я живу в регионе и хочу, чтобы я радовался своему региону. Хочу, чтобы у меня здесь самые лучшие дороги были, а не в Москве. Хочу, чтобы лучшие парки были в Уфе, а не в Москве. Я хочу, чтобы лучший стадион в мире был в Уфе, а не в Москве.

И я этого хочу. Житель Уфы, гражданин России и патриот Башкортостана. Я этого хочу, и никто меня не переубедит в другом», – сказал Газизов.