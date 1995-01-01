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    Головина не включили в список игроков «Монако» на ближайшие товарищеские матчи

    6 и 7 июля «Монако» проведет товарищеские матчи в Бельгии. Завтра команда встретится с «Серкль Брюгге», а послезавтра – с «Локереном». Список футболистов на игры выглядит так.

    Бенальо, Нарди, Колина, Жемерсон, Налдо, Панцо, Попович, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Массенго, Милло, Наварро, Витиньо, Айиа, Диаш, Бошилья, Кардона, Фостер, Гуано, Лопеш, Желсон, Мбуола, Силла.

    • Россиянин Александр Головин не попал в список, как и другие игроки, вызывавшиеся в июне в сборные.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 «Монако» финишировал 17-м.
    • Головин выступает во французском чемпионате с прошлого лета.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6582

      Skull_Boy 1 час назад

      Брюгге тупа фарм-клуб Монако и скорее просто будут просматривать молодняк и ставить на карандаш, кого можно подтянуть к основе, если случится форс-мажор

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      Рейтинг: +291

      GSmall > Skull_Boy 23 минуты назад

      По прошлому сезону ясно,что эт молодняк ничем не поможет

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