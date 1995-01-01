Головина не включили в список игроков «Монако» на ближайшие товарищеские матчи

6 и 7 июля «Монако» проведет товарищеские матчи в Бельгии. Завтра команда встретится с «Серкль Брюгге», а послезавтра – с «Локереном». Список футболистов на игры выглядит так.

Бенальо, Нарди, Колина, Жемерсон, Налдо, Панцо, Попович, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Массенго, Милло, Наварро, Витиньо, Айиа, Диаш, Бошилья, Кардона, Фостер, Гуано, Лопеш, Желсон, Мбуола, Силла.