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    Марков перешел из «Динамо» в Рубин» на правах годичной аренды

    «Рубин» объявил о переходе нападающего «Динамо» Евгения Маркова.

    24-летний футболист присоединился к казанскому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2019/20.

    В новой команде форвард будет играть под 20-м номером.

    • Марков – воспитанник «Зенита».
    • За «Динамо» игрок выступает с января 2018 года.
    • За полтора сезона он провел 30 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1857

      Рубинище 10 минут назад

      Добро пожаловать.
      Я если честно, вообще практически новичков не ожидал, любопытно уже посмотреть на обновлённую команду. Навас ещё испанцев молодых обещал привезти.

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