Марков перешел из «Динамо» в Рубин» на правах годичной аренды

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Я если честно, вообще практически новичков не ожидал, любопытно уже посмотреть на обновлённую команду. Навас ещё испанцев молодых обещал привезти.
«Рубин» объявил о переходе нападающего «Динамо» Евгения Маркова.
24-летний футболист присоединился к казанскому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2019/20.
В новой команде форвард будет играть под 20-м номером.
- Марков – воспитанник «Зенита».
- За «Динамо» игрок выступает с января 2018 года.
- За полтора сезона он провел 30 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.