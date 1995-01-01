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    Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

    Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.

    По информации источника, футболист потерял сознание вследствие большого количества выпитого алкоголя и нахождения под палящим солнцем.

    Англичанин не смог самостоятельно передвигаться. На помощь ему пришли два охранника, усадившие его в машину и отправившие в отель.

    Отмечается, что Алли напился, празднуя день рождения своей подруги Руби Мэй.

    В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл 38 матчей в составе «Тоттенхэма», забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5444

      mihail200606 2 минуты назад

      Ну с кем не бывает..))

      0
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      Рейтинг: +6733

      KLIM777 15 минут назад

      и че такого? Я не понимаю для кого такие новости. У Кейна понос после виограда случился вот это да млять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +424

      KPCCSPB 18 минут назад

      Будь он русским, там бы уже подозрение в нападении шили.

      0
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      Рейтинг: +2841

      momwig_ 23 минуты назад

      Вот если бы его срубило по пьяни на поле - новость была бы - ОГОНЬ! А так......

      0
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      Рейтинг: +734

      acor94 46 минут назад

      Я так каждые выходные напиваюсь. Где новости??? Зря стараюсь что ли?

      0
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      Рейтинг: +1138

      Павел Буре 53 минуты назад

      от лошара этот АЛИ, баб надо ьтабе в день рождения, а он взял и сознание потерял.

      0
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      Рейтинг: +3026

      dinar7777dinar 57 минут назад

      The sun

      0
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      Рейтинг: +13257

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это намного скромнее, чем у Кокорина с Мамаевым и даже, чем у Лунёва.

      1
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      Рейтинг: +17204

      Боцман59rus 1 час назад

      Вы ещё напишите, что впал в кому, расслабился парень и вырубился, навели бурю в стакане-вон охранник лыбится, значит все ок

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