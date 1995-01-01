Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.

По информации источника, футболист потерял сознание вследствие большого количества выпитого алкоголя и нахождения под палящим солнцем.

Англичанин не смог самостоятельно передвигаться. На помощь ему пришли два охранника, усадившие его в машину и отправившие в отель.

Отмечается, что Алли напился, празднуя день рождения своей подруги Руби Мэй.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл 38 матчей в составе «Тоттенхэма», забил семь голов и сделал восемь результативных передач.