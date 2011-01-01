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    Карпин – о новом формате лимита: «Давайте европейцы, как в Европе, не будут считаться иностранцами»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новом формате лимита на легионеров 8+17, в котором 17 – число российских футболистов в заявке каждого клуба.

    – Мне кажется, этот лимит еще больше вгоняет российский футбол в тупик. Теперь в каждой команде должно быть 17 российских футболистов.

    – Семнадцать – нет. В заявке 25 футболистов, из них двое должны быть доморощенными, поэтому уже не 17, а 15. Но дело даже не в этом. Если есть 8 иностранцев и 12 россиян, это уже 20. 8 легионеров, которые могут находиться в команде, если получает травму один, получает карточку другой, у третьего еще какие-то проблемы, максимум пять иностранцев тогда смогут выйти на поле, поэтому должны быть российские футболисты, которые займут эти позиции. От этого уровень российского футбола повысится? Я думаю, что нет.

    – Работая еще в «Спартаке», вы были против лимита, поэтому вы сейчас снова разочарованы?

    – Да. Давайте отталкиваться от наших реалий. Если играем в еврокубках, тогда давайте жить по европейским правилам. Все очень просто. Давайте европейцы, как в Европе, не будут считаться иностранцами. Это один из вариантов, можно рассуждать много.

    • Реформа вступит в силу с сезона-2020/21.
    • РФС отдельно обсудит лимит для клубов, имеющих несколько команд в разных дивизионах.
    • В предстоящем сезоне будет действовать модель «6+5».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +654

      Борат 11 минут назад

      россияне в европе считаются иностранцами, поэтому не прокатит.
      когда будет у нас безвиз с шенгеном (никогда) тогда можно!

      гы-гы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Валера , нам бы пожить по европейским законам , по экономическим. В Европе гос компании покупают игроков за 100 лямов ?? Содержат клубы ?
      Не ту страну назвали Гондурасом

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      Рейтинг: +734

      acor94 36 минут назад

      Нужно сделать как в Британии. Только те иностранцы , которые заиграны за свои сборные. Тогда и лимит не нужен.

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