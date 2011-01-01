Карпин – о новом формате лимита: «Давайте европейцы, как в Европе, не будут считаться иностранцами»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новом формате лимита на легионеров 8+17, в котором 17 – число российских футболистов в заявке каждого клуба.

– Мне кажется, этот лимит еще больше вгоняет российский футбол в тупик. Теперь в каждой команде должно быть 17 российских футболистов.

– Семнадцать – нет. В заявке 25 футболистов, из них двое должны быть доморощенными, поэтому уже не 17, а 15. Но дело даже не в этом. Если есть 8 иностранцев и 12 россиян, это уже 20. 8 легионеров, которые могут находиться в команде, если получает травму один, получает карточку другой, у третьего еще какие-то проблемы, максимум пять иностранцев тогда смогут выйти на поле, поэтому должны быть российские футболисты, которые займут эти позиции. От этого уровень российского футбола повысится? Я думаю, что нет.

– Работая еще в «Спартаке», вы были против лимита, поэтому вы сейчас снова разочарованы?

– Да. Давайте отталкиваться от наших реалий. Если играем в еврокубках, тогда давайте жить по европейским правилам. Все очень просто. Давайте европейцы, как в Европе, не будут считаться иностранцами. Это один из вариантов, можно рассуждать много.