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    Лэмпард: «Мои заслуги игрока в «Челси» будут помнить ровно пять минут»

    Фрэнк Лэмпард, представленный новым главным тренером «Челси», рассказал о том, что для него значат прошлые заслуги перед клубом.

    «Я очень много работал, чтобы доказать, чего я стою как футболист, а теперь мне придется много работать, чтобы добиться успеха на посту тренера в этом клубе. Когда я начинал прошлый сезон в качестве тренера, мне казалось, что это сложнейшая задача, потому что все начинаешь с нуля. Я не хочу снисхождения за мои заслуги игрока, и я не жду этого, мои заслуги будут помнить ровно пять минут, и я это понимаю, потому что меня будут оценивать за то, что я делаю, как тренер.

    Я не просил запастись временем или терпением. Я реалист, и не хочу просить поблажек, потому что я привык работать иначе. Я хочу упорно работать и развивать игроков, и не важно, 18 им лет или 32 года, заставлять их работать, чтобы они старались, а не чувствовали себя так, словно для них это перевалочный пункт. Я играл со многими футболистами, у которых был такой подход, и я хочу сделать все, чтобы выжать максимум из моих игроков», – заявил экс-полузащитник лондонцев.

    • Контракт 41-летнего специалиста с «Челси» рассчитан до 2022 года.
    • Будучи футболистом, Лэмпард выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
    • Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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