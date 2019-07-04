Marca: Гризманн заработает за пять лет в «Барселоне» 105 миллионов

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Издание Marca опубликовало данные о личном контракте нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна с «Барселоной».
По условиям пятилетнего контракта француз заработает 105 миллионов евро.
В первый и второй год его зарплата составит 18 миллионов, в третий – 21 миллион, в четвертый – 23 миллиона, в пятый – 25 миллионов.
Утверждается, что предварительное соглашение с «Барсой» Гризманн подписал еще 11 марта.
- Сейчас зарплата форварда в «Атлетико» составляет 21 миллион евро в год.
- Трансфер 28-летнего футболиста обойдется каталонскому клубу в 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.