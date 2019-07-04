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    Marca: Гризманн заработает за пять лет в «Барселоне» 105 миллионов

    Издание Marca опубликовало данные о личном контракте нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна с «Барселоной».

    По условиям пятилетнего контракта француз заработает 105 миллионов евро.

    В первый и второй год его зарплата составит 18 миллионов, в третий – 21 миллион, в четвертый – 23 миллиона, в пятый – 25 миллионов.

    Утверждается, что предварительное соглашение с «Барсой» Гризманн подписал еще 11 марта.

    • Сейчас зарплата форварда в «Атлетико» составляет 21 миллион евро в год.
    • Трансфер 28-летнего футболиста обойдется каталонскому клубу в 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6724

      KLIM777 18 минут назад

      и купить неймара)))

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