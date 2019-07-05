Зелимхан Бакаев: «Для меня Промес – не потолок»

Два гола в двух матчах ,совсем неплохо для дебюта в Спартаке.
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о своих перспективах в московском клубе.
– 10-й номер вам выдали или сами попросили? Это ответственность, под этим номером играл Квинси Промес.
– 10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб.
– То есть так и сказали: «Вот 10-й номер, будешь под ним играть»?
– Пусть это останется секретом – как я получил номер.
– Но после Квинси вам важно играть под десяткой, соответствовать этому уровню?
– Мне без разницы, кто под этим номером играл. Квинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.
– Есть уверенность, что предстоящий сезон – ваш, что в нем будете себя проявлять?
- Хочу этого. Посмотрим. Не буду загадывать, не знаю, что случится завтра. Но буду отдаваться на 100 процентов для успеха команды – чтобы болельщики были нами довольны.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Минувший сезон хавбек провел на правах аренды в тульском «Арсенале».
- В его активе 29 матчей, восемь забитых голов и два ассиста.