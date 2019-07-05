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    Зелимхан Бакаев: «Для меня Промес – не потолок»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о своих перспективах в московском клубе.

    – 10-й номер вам выдали или сами попросили? Это ответственность, под этим номером играл Квинси Промес.

    – 10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб.

    – То есть так и сказали: «Вот 10-й номер, будешь под ним играть»?

    – Пусть это останется секретом – как я получил номер.

    – Но после Квинси вам важно играть под десяткой, соответствовать этому уровню?

    – Мне без разницы, кто под этим номером играл. Квинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.

    – Есть уверенность, что предстоящий сезон – ваш, что в нем будете себя проявлять?

    - Хочу этого. Посмотрим. Не буду загадывать, не знаю, что случится завтра. Но буду отдаваться на 100 процентов для успеха команды – чтобы болельщики были нами довольны.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • Минувший сезон хавбек провел на правах аренды в тульском «Арсенале».
    • В его активе 29 матчей, восемь забитых голов и два ассиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2019 00:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 июля 2019, 17:57

      Два гола в двух матчах ,совсем неплохо для дебюта в Спартаке.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июля 2019, 15:50

      Так... звезда шире лба. Можно начинать искать желающих, толку не будет.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 июля 2019, 11:50

      Пистюк, а уже звезду словил. Еще до уровня Комбарова не поднялся, а для него Промес видите ли не ровня...

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > ufos73 5 июля 2019, 13:51

      Хороший уровень Камбарова - это хорошо,
      А ты никто ишшо.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > subbotaspartak 5 июля 2019, 14:18

      Откуда ты это знаешь? Я так то вообще не футболист, а он что то кроме пинания мяча еще умеет? )))

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual > ufos73 5 июля 2019, 17:07

      Пистюк,читать научись.Антоха для него не потолок,он хочет расти и быть лучше

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Vizual 5 июля 2019, 22:03

      Флаг ему в руки и барабан на шею... Но надо уважать человека который твой клуб 3 года на себе тащил! А он мол Квинси на мой уровень... Его уровень пока еще Тула, и больше он ни где ни чего не добился!

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      Рейтинг: +1137

      MDAR > ufos73 6 июля 2019, 01:01

      Уважаемые, этот человек Вам говорит, что он хочет быть лучше Антохи. Хрена вы его поносите??? Надо радоваться, что есть свои амбициозные парни. Или Вас бесит, что это говорит человек кавказской национальности? Спартак это КОМАНДА. И лучше поддержать парня, возможно он и есть ......

      0
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      Рейтинг: +10452

      ivany4 5 июля 2019, 11:27

      Говорит красиво, посмотрим как играть будет.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 июля 2019, 10:46

      Стремление похвальное, но не надо делить шкуру не убитого медведя.
      Ты пока и близко не Промес.

      5
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 5 июля 2019, 08:46

      У кавказцев у всех так, не любят они быть вторыми, даже если они третьи!!!!

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июля 2019, 07:37

      По игре Бакаева было заметно что у него прекрасные задатки игрока высокого уровня, главное не бояться брать игру на себя и прогрессировать дальше и все получится

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 5 июля 2019, 07:17

      Парень молодец что ставит перед собой высокие задачи, по хорошему амбициозен. На сборах неплохо себя проявил, а как оно пойдет дальше - посмотрим.

      7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 июля 2019, 07:12

      ты до него сначала дорасти, клоун

      9
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 5 июля 2019, 06:59

      В Арсенале неплохо играл, что будет в Спартаке увидим. Может и получится.

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