Зелимхан Бакаев: «Для меня Промес – не потолок»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о своих перспективах в московском клубе.

– 10-й номер вам выдали или сами попросили? Это ответственность, под этим номером играл Квинси Промес.

– 10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб.

– То есть так и сказали: «Вот 10-й номер, будешь под ним играть»?

– Пусть это останется секретом – как я получил номер.

– Но после Квинси вам важно играть под десяткой, соответствовать этому уровню?

– Мне без разницы, кто под этим номером играл. Квинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.

– Есть уверенность, что предстоящий сезон – ваш, что в нем будете себя проявлять?

- Хочу этого. Посмотрим. Не буду загадывать, не знаю, что случится завтра. Но буду отдаваться на 100 процентов для успеха команды – чтобы болельщики были нами довольны.