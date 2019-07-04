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    Кононов – о выступлении «Спартака» на Кубке «Париматч» Премьер: «Результат плохой, но по игре мы уже выходим на определенный уровень»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал итоги выступления своей команды на Кубке «Париматч» Премьер.

    «Итог турнира, если брать результат, – плохой. Мы его не выиграли. Но что касается игры, то мы уже выходим на определенный уровень. Чем можно быть довольным? Второй тайм с «Ростовом», определенные моменты игры с ЦСКА. И сегодня неплохо провели второй тайм, также понравились определенные моменты во втором тайме.

    Игроки впервые почувствовали, что такое нагрузки на самом деле. И почувствовали, как играть и добиваться результата на тяжелых ногах и с тяжелой головой. Мне было очень интересно посмотреть на то, как каждый из них справлялся с этим. И как справлялись? По-разному», – сказал Кононов.

    • «Спартак» победил ЦСКА (3:1), но проиграл «Ростову» (0:2) и «Краснодару» (1:2).
    • В итоговой таблице турнира команда Кононова заняла третье место из четырех.

    Источник: Sport24

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    04.07.2019 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      SanInstructor 44 минуты назад

      на уровень дна?

      0
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      Рейтинг: -16

      DonBaton 59 минут назад

      На определенный уровень?это уровень отсоса у всех?

      0
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