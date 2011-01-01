Фанаты «Спартака» и ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей на Кавказе. Он длился с 2011 года

Фанатское сообщество «Спартака» «Фратрия» объявило об отмене бойкота на посещение матчей команды на Кавказе.

«Перед началом сезона-2019/20 совет «Фратрии» принял решение об отмене бойкота кавказских выездов.

Организация посещения выездных игр будет планироваться с учетом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков. Вся подробная информация будет размещаться заблаговременно перед каждой игрой», – говорится в заявлении «Фратрии».

Чуть ранее от бойкота выездов на игры против кавказских команд отказались активные болельщики ЦСКА.