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    Фанаты «Спартака» и ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей на Кавказе. Он длился с 2011 года

    Фанатское сообщество «Спартака» «Фратрия» объявило об отмене бойкота на посещение матчей команды на Кавказе.

    «Перед началом сезона-2019/20 совет «Фратрии» принял решение об отмене бойкота кавказских выездов.

    Организация посещения выездных игр будет планироваться с учетом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков. Вся подробная информация будет размещаться заблаговременно перед каждой игрой», – говорится в заявлении «Фратрии».

    Чуть ранее от бойкота выездов на игры против кавказских команд отказались активные болельщики ЦСКА.

    • Фанаты красно-белых и армейцев не посещали матчи на Кавказе с 2011 года.
    • В РПЛ выступает одна команда с Северного Кавказа – «Ахмат».

    Источник: Группа «Фратрии» в «Вконтакте»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +570

      Cubinec1989 1 час назад

      Сколько носов будет переломано...эх горячие финские парни)

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