Фанаты «Спартака» и ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей на Кавказе. Он длился с 2011 года

Сколько носов будет переломано...эх горячие финские парни)
Фанатское сообщество «Спартака» «Фратрия» объявило об отмене бойкота на посещение матчей команды на Кавказе.
«Перед началом сезона-2019/20 совет «Фратрии» принял решение об отмене бойкота кавказских выездов.
Организация посещения выездных игр будет планироваться с учетом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков. Вся подробная информация будет размещаться заблаговременно перед каждой игрой», – говорится в заявлении «Фратрии».
Чуть ранее от бойкота выездов на игры против кавказских команд отказались активные болельщики ЦСКА.
- Фанаты красно-белых и армейцев не посещали матчи на Кавказе с 2011 года.
- В РПЛ выступает одна команда с Северного Кавказа – «Ахмат».