Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Газизов: «Уфимец идет на футбол и показывает всем видом, что, живя здесь, болеет за какой-то на хрен «Спартак». Смешно»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не понимает жителей города, которые идут на стадион и поддерживают приезжие команды.

    «У меня очень много знакомых, которые приходят (на стадион). Я вижу их. Вижу этих болельщиков, которые идут на топовый матч. Он идет – уфимец, ему много лет, он ведeт своих детей, ведет свою жену. Они идут в шарфах «Спартака», ЦСКА. Идут, и он такой гордый, такой мощный. И он идет и всем своим показывает, своим детям, что я, живя в Уфе, болею за какой-то на хрен «Спартак». Ну смешно.

    Ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли. Ты этому учишь их?» А потом я понимаю, смотрю на него: «Ну, другой человек».

    Мы воспитываем сегодня своих детей. У нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики», – сказал Газизов.

    Источник: YouTube-канал «МедиаКорСеть»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +886

      mahan 2 минуты назад

      Иди лечись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +472

      Томик 3 минуты назад

      Смешно, что какой-то нахрен Газизов называет Спартак каким-то нахрен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      den161 13 минут назад

      Каждый вправе болеть за кого хочет.
      Газизов, лучше создай команду на которую будут ходить, в прошлом году силенок не хватило в ЕК пролезть. Смешной чувак )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Ивантеевец 24 минуты назад

      Спартак ведет историю с 1922 года, ЦСКА с 1911, а Уфе без году неделя. Уфа создана на базе двух любительских клубов. Не удивительно что старое поколение болеет за других.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6500

      Skull_Boy 25 минут назад

      Мы воспитываем сегодня своих детей. У нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики - что-то мне напоминает это на речь Гитлера и создание тем самым Гитлерюгенда и человек сам выбирает за кого ему болеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Звезда запаса 37 минут назад

      А если местная команда ни о чем?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Genz 46 минут назад

      Газизову - оборотню на Уфу Наср..ть. он распродает 70 процентов игроков, зарабатывая миллионы евро. Клуб борется за выживание, не с кем играть. Остаётся болелам болеть за чужие клубы. У газизова собственный бизнес в ущерб городу Уфа и всей республики. Его не могут прищемить, т.к. коррупция живее всех живых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2793

      Добрый Бобер 54 минуты назад

      Он идет – уфимец, ему много лет, он ведeт своих детей, ведет свою жену. Они идут и все не башкиры, а русские или чуваши. Идут, и он такой гордый, такой мощный. И он идет и всем своим показывает, своим детям, что я, живя в Уфе, не башкир, а какой-то на хрен русский.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      Опускатель коняжек 1 час назад

      Отбитый олень... И он ещё руководящие пост занимает. Хотя в нашей стране это неудивительно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +950

      Derzkiy1 1 час назад

      Он удивится если узнает , что в России
      ещё больше людей болеют за МЮ , Реал , Барсу .... Уфе как команде лет 5?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72158
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru