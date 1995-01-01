Газизов: «Уфимец идет на футбол и показывает всем видом, что, живя здесь, болеет за какой-то на хрен «Спартак». Смешно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не понимает жителей города, которые идут на стадион и поддерживают приезжие команды.

«У меня очень много знакомых, которые приходят (на стадион). Я вижу их. Вижу этих болельщиков, которые идут на топовый матч. Он идет – уфимец, ему много лет, он ведeт своих детей, ведет свою жену. Они идут в шарфах «Спартака», ЦСКА. Идут, и он такой гордый, такой мощный. И он идет и всем своим показывает, своим детям, что я, живя в Уфе, болею за какой-то на хрен «Спартак». Ну смешно.

Ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли. Ты этому учишь их?» А потом я понимаю, смотрю на него: «Ну, другой человек».

Мы воспитываем сегодня своих детей. У нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики», – сказал Газизов.