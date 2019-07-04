Лэмпард: «Я пришел в «Челси», чтобы усердно работать и помочь клубу добиться новых успехов»

Удачи, Фрэнк!
Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.
«Я очень горжусь, что возвращаюсь в «Челси» в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю. Но сейчас я полностью сконцентрирован на подготовке к следующему сезону. Я пришел сюда, чтобы усердно работать и помочь клубу добиться новых успехов. С нетерпением жду начала работы», – сказал Лэмпард.
- Контракт 41-летнего специалиста с «Челси» рассчитан до 2022 года.
- Будучи футболистом, Лэмпард выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
- Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.