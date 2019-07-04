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    Лэмпард: «Я пришел в «Челси», чтобы усердно работать и помочь клубу добиться новых успехов»

    Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.

    «Я очень горжусь, что возвращаюсь в «Челси» в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю. Но сейчас я полностью сконцентрирован на подготовке к следующему сезону. Я пришел сюда, чтобы усердно работать и помочь клубу добиться новых успехов. С нетерпением жду начала работы», – сказал Лэмпард.

    • Контракт 41-летнего специалиста с «Челси» рассчитан до 2022 года.
    • Будучи футболистом, Лэмпард выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
    • Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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