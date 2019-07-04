Лэмпард: «Я пришел в «Челси», чтобы усердно работать и помочь клубу добиться новых успехов»

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.

«Я очень горжусь, что возвращаюсь в «Челси» в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю. Но сейчас я полностью сконцентрирован на подготовке к следующему сезону. Я пришел сюда, чтобы усердно работать и помочь клубу добиться новых успехов. С нетерпением жду начала работы», – сказал Лэмпард.