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    Лэмпард – новый главный тренер «Челси»

    «Челси» на своем официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

    41-летний специалист заключил с лондонским клубом контракт до лета 2022 года.

    • Лэмпард сменил на посту главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, который ранее ушел в «Ювентус».
    • «Дерби Каунти» получит компенсацию в размере 4 миллионов фунтов за расторжение соглашения с тренером.
    • Будучи футболистом, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
    • Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1539

      Danish Dynamite 10 минут назад

      Им нужен не тренер, а менеджер с широкими полномочиями. Но пока там есть эта дама на фото, похожая на ворону (Марина Грановская) - этого не случится. Приди туда хоть Клопп с Гвардьолой вместе и сразу. Какая разница кто - очередная марионетка в ее лапах.
      Хотя Фрэнку удачи, конечно. Божественный полузащитник был. Жаль, ничего серьезного с Челси в Европе так и не выиграл... Главное - чтоб Кристенсена с запаса вытащил )))

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