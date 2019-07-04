Лэмпард – новый главный тренер «Челси»

Им нужен не тренер, а менеджер с широкими полномочиями. Но пока там есть эта дама на фото, похожая на ворону (Марина Грановская) - этого не случится. Приди туда хоть Клопп с Гвардьолой вместе и сразу. Какая разница кто - очередная марионетка в ее лапах.
Хотя Фрэнку удачи, конечно. Божественный полузащитник был. Жаль, ничего серьезного с Челси в Европе так и не выиграл... Главное - чтоб Кристенсена с запаса вытащил )))
«Челси» на своем официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.
41-летний специалист заключил с лондонским клубом контракт до лета 2022 года.
- Лэмпард сменил на посту главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, который ранее ушел в «Ювентус».
- «Дерби Каунти» получит компенсацию в размере 4 миллионов фунтов за расторжение соглашения с тренером.
- Будучи футболистом, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
- Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.