Лукас может перейти из «Реала» в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Реала» Лукасу Васкесу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижане видят в 28-летнем испанце усиление атаки после вероятного ухода нападающего Неймара.

Лукас может покинуть «Реал», поскольку тренерский штаб не обещает ему стабильную игровую практику в следующем сезоне.

Мадридский клуб оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро.