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    Лукас может перейти из «Реала» в «ПСЖ»

    «ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Реала» Лукасу Васкесу, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, парижане видят в 28-летнем испанце усиление атаки после вероятного ухода нападающего Неймара.

    Лукас может покинуть «Реал», поскольку тренерский штаб не обещает ему стабильную игровую практику в следующем сезоне.

    Мадридский клуб оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Лукас провел за «Реал» 47 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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