Лукас может перейти из «Реала» в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Реала» Лукасу Васкесу, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, парижане видят в 28-летнем испанце усиление атаки после вероятного ухода нападающего Неймара.
Лукас может покинуть «Реал», поскольку тренерский штаб не обещает ему стабильную игровую практику в следующем сезоне.
Мадридский клуб оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Лукас провел за «Реал» 47 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
- Рыночная стоимость – 25 миллионов евро.