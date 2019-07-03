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    Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером. Ожидается, что он возглавит «Челси».

    Фотографии тренера опубликовал в своем твиттере пользователь @Thiban_ben.

    По данным Sky Sports, о назначении должны объявить на этой неделе. Лэмпард уже встретился с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и договорился об условиях сотрудничества.

    • В середине июня Маурицио Сарри покинул «Челси» и стал главным тренером «Ювентуса».
    • Лэмпард работает в «Дерби» с прошлого года. Это его дебютный сезон в качестве главного тренера. Команда заняла шестое место в Чемпионшипе и проиграла «Астон Вилле» (1:2) в матче за выход в АПЛ.
    • «Челси» должен будет выплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта с тренером.
    • Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. С ним клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Лигу Европы и Лигу чемпионов.

    Источник: Твиттер Тибана Суббраманиама

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