Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером. Ожидается, что он возглавит «Челси».

Фотографии тренера опубликовал в своем твиттере пользователь @Thiban_ben.

twit text — thiban subbramaniam (@Thiban_ben) July 3, 2019

По данным Sky Sports, о назначении должны объявить на этой неделе. Лэмпард уже встретился с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и договорился об условиях сотрудничества.