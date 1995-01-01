«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико»

Это видимо замена Силве
Полузащитник Родриго Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.
«Ман Сити» активировал пункт в контракте игрока, который позволяет выкупить 23-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных. Соглашение между Родри и «Атлетико», которое должно было действовать до 2023 году, расторгнуто в одностороннем порядке.
- В заявлении нет официальной информации о сумме отступных.
- По данным BBC, «Сити» заплатил за Родри 62,6 миллиона фунтов стерлингов. Это трансферный рекорд клуба. Сейчас самый дорогой трансфер «Сити» – это переход Рияда Мареза из «Лестера» за 60 миллионов фунтов в 2018 году.
- В прошлом сезоне Родри провел за «Атлетико» 47 матчей, забил три гола и отдал один ассист.