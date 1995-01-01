«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико»

Полузащитник Родриго Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Ман Сити» активировал пункт в контракте игрока, который позволяет выкупить 23-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных. Соглашение между Родри и «Атлетико», которое должно было действовать до 2023 году, расторгнуто в одностороннем порядке.