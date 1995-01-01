Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    «Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико»

    Полузащитник Родриго Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

    «Ман Сити» активировал пункт в контракте игрока, который позволяет выкупить 23-летнего футболиста за фиксированную сумму отступных. Соглашение между Родри и «Атлетико», которое должно было действовать до 2023 году, расторгнуто в одностороннем порядке.

    • В заявлении нет официальной информации о сумме отступных.
    • По данным BBC, «Сити» заплатил за Родри 62,6 миллиона фунтов стерлингов. Это трансферный рекорд клуба. Сейчас самый дорогой трансфер «Сити» – это переход Рияда Мареза из «Лестера» за 60 миллионов фунтов в 2018 году.
    • В прошлом сезоне Родри провел за «Атлетико» 47 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +325

      Nayturs 52 минуты назад

      Это видимо замена Силве

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6494

      Skull_Boy > Nayturs 39 минут назад

      Он опорник и чистая замена Фернандиньо, т.к. немецкий турок совсем кривой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      GSmall 58 минут назад

      Вот так и надо,а не торговаться как на базаре

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72135
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru