Семак: «Дзюба – игрок «Зенита». Никаких разговоров о его отъезде в Англию не идет»

интересно кто придумал что деревом интересуются в Англии ?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений от английских клубов по трансферу нападающего Артема Дзюбы.
Ранее 30-летний россиянин рассказал о желании перебраться в АПЛ. Сообщалось, что им интересуются некоторые клубы Премьер-лиги.
– Уедет ли все-таки Дзюба в Англию или нет?
– Не слышал ни об одном конкретном на данный момент предложении. Дзюба – игрок нашей команды, нет никаких разговоров об отъезде, это точно.
- В сезоне-2018/19 Дзюба провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
- Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.