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    Семак: «Дзюба – игрок «Зенита». Никаких разговоров о его отъезде в Англию не идет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений от английских клубов по трансферу нападающего Артема Дзюбы.

    Ранее 30-летний россиянин рассказал о желании перебраться в АПЛ. Сообщалось, что им интересуются некоторые клубы Премьер-лиги.

    – Уедет ли все-таки Дзюба в Англию или нет?

    – Не слышал ни об одном конкретном на данный момент предложении. Дзюба – игрок нашей команды, нет никаких разговоров об отъезде, это точно.

    • В сезоне-2018/19 Дзюба провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3247

      nik55 13 минут назад

      интересно кто придумал что деревом интересуются в Англии ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +937

      Derzkiy1 > nik55 11 минут назад

      Дзюба сам и придумал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6488

      Skull_Boy 18 минут назад

      Какой отъезд в Англию, если он там нахер никому не упал

      0
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      ...
      Рейтинг: +3247

      nik55 > Skull_Boy 11 минут назад

      извини за минус---это внук постарался

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