Семак: «Дзюба – игрок «Зенита». Никаких разговоров о его отъезде в Англию не идет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений от английских клубов по трансферу нападающего Артема Дзюбы.

Ранее 30-летний россиянин рассказал о желании перебраться в АПЛ. Сообщалось, что им интересуются некоторые клубы Премьер-лиги.

– Уедет ли все-таки Дзюба в Англию или нет?

– Не слышал ни об одном конкретном на данный момент предложении. Дзюба – игрок нашей команды, нет никаких разговоров об отъезде, это точно.