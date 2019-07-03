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    Марсело лишили водительских прав на год за отказ пройти тест на алкоголь

    Защитник «Реала» Марсело был оштрафован и лишен водительских прав в Бразилии.

    В понедельник вечером футболиста, ехавшего на автомобиле, остановили патрульные, чтобы проверить его на алкоголь. Бразилец отказался это сделать, за что был оштрафован на 2934 местных реалов (около 675 евро).

    Кроме того, полиция лишила игрока возможности управлять транспортным средством в течение года на территории Бразилии.

    Марсело не в первый раз имеет проблемы с законом: в 2013 году он был пойман в Мадриде за вождением с просроченными правами.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +491

      Юрэс 45 минут назад

      РАСТРЕЛЯТЬ НА......Й !!!!!!!
      ДА всё прекрасно !!!

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