El transistor: Неймар вернется в «ПСЖ» и начнет предсезонку с командой

Нападающий «ПСЖ» Неймар на следующей неделе прибудет в расположение клуба.

По информации El transistor, бразилец приступит к предсезонной подготовки вместе с командой.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист готов бойкотировать предсезонку, так как хочет, чтобы «ПСЖ» договорился с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб.