El transistor: Неймар вернется в «ПСЖ» и начнет предсезонку с командой

"....готов бойкотировать предсезонку, так как хочет, чтобы «ПСЖ» договорился с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб...."
Давненько не читал подобной чуши)))
Бойкот в контракте не прописан! Бойкотировать ПСЖ для Неймара (и для любого другого в подобной ситуации) сопоставими с добровольным уходом на пенсию ИЗ ФУТБОЛА ВООБЩЕ и выплатой всего заработтанного (и даже больше!) в виде штрафов!)))
Когда при переходе в ПСЖ устанавливал "исторические трансферные рекорды" надо было думать головой, А НЕ ЖОПОЙ!)))
Нападающий «ПСЖ» Неймар на следующей неделе прибудет в расположение клуба.
По информации El transistor, бразилец приступит к предсезонной подготовки вместе с командой.
Ранее сообщалось, что 27-летний футболист готов бойкотировать предсезонку, так как хочет, чтобы «ПСЖ» договорился с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб.
- Контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года.
- В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей на клубном уровне, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
- Футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
Спортивная передача, выходящая на радио Onda Cero (третья по количеству слушателей радиостанция в Испании). Имеет почти 52 тысячи подписчиков в твиттере.