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    El transistor: Неймар вернется в «ПСЖ» и начнет предсезонку с командой

    Нападающий «ПСЖ» Неймар на следующей неделе прибудет в расположение клуба.

    По информации El transistor, бразилец приступит к предсезонной подготовки вместе с командой.

    Ранее сообщалось, что 27-летний футболист готов бойкотировать предсезонку, так как хочет, чтобы «ПСЖ» договорился с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб.

    • Контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей на клубном уровне, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
    • Футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

    Источник: El transistor

    Спортивная передача, выходящая на радио Onda Cero (третья по количеству слушателей радиостанция в Испании). Имеет почти 52 тысячи подписчиков в твиттере.

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3358

      ivan-football-fan 1 час назад

      "....готов бойкотировать предсезонку, так как хочет, чтобы «ПСЖ» договорился с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб...."
      Давненько не читал подобной чуши)))
      Бойкот в контракте не прописан! Бойкотировать ПСЖ для Неймара (и для любого другого в подобной ситуации) сопоставими с добровольным уходом на пенсию ИЗ ФУТБОЛА ВООБЩЕ и выплатой всего заработтанного (и даже больше!) в виде штрафов!)))
      Когда при переходе в ПСЖ устанавливал "исторические трансферные рекорды" надо было думать головой, А НЕ ЖОПОЙ!)))

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      Рейтинг: +10850

      bset > ivan-football-fan 9 минут назад

      То-то Диего Коста после бойкота в Челси на пенсии давно находится. Чушь - это вот этот комментарий. Еще напиши "После того, как Глушаков сплавил тренера, его ни в одну команду не возьмут" или "После того, как Кокорину и Мамаеву дали срок, его ни один клуб не подпишет". Из того же разряда.

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