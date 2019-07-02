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    Marca: «Реал» хочет включить Бэйла в сделку по Погба

    «Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    По информации Marca, мадридцы хотят включить в сделку по французу хавбека Гарета Бэйла.

    Ранее СМИ сообщали, что «Реал» намерен продать валлийца этим летом.

    • В прошлом сезоне Бэйл провел 42 матча на клубном уровне, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт футболиста, которому в июле исполнится 30 лет, с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8068

      DeStar 2 минуты назад

      ну вариант нормальный. учитывая. что бэйл не нужен почти совсем, если это позволит хоть немного снизить цену, то почему бы и нет.. но насколько снизит? лямов на 30?) так себе. Да и лучше бы все-равно не погба.. а кого-нибудь другого взяли.

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