Marca: «Реал» хочет включить Бэйла в сделку по Погба

ну вариант нормальный. учитывая. что бэйл не нужен почти совсем, если это позволит хоть немного снизить цену, то почему бы и нет.. но насколько снизит? лямов на 30?) так себе. Да и лучше бы все-равно не погба.. а кого-нибудь другого взяли.
«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации Marca, мадридцы хотят включить в сделку по французу хавбека Гарета Бэйла.
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» намерен продать валлийца этим летом.
- В прошлом сезоне Бэйл провел 42 матча на клубном уровне, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт футболиста, которому в июле исполнится 30 лет, с «Реалом» рассчитан до 2022 года.