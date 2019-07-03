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    Иванович: «Зенит» готов достаточно, чтобы побороться за трофей»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча Суперкубка России против «Локомотива».

    – Для вас этот матч – выставочный или за трофей, который важен?

    – Это очень важная игра для нас. Конечно, все играют за трофеи, все хотят побеждать. Последние две недели мы очень хорошо поработали, серьезно готовимся к этой встрече.

    – Расскажите, как проходили сборы, насколько были они тяжелые.

    – У нас было две группы футболистов – те, кто завершил сезон раньше, успели отдохнуть, а также сборники, которые отдохнули меньше. Последние две недели мы упорно работали вместе. Не скажу, что готовы на сто процентов, но достаточно, чтобы побороться за трофей.

    – Насколько нынешние сборы отличались от предыдущих учитывая Лигу чемпионов?

    – Летняя предсезонка в целом похожа одна на другую. У нас будет достаточное количество матчей перед Лигой чемпионов. В первую очередь важно хорошо начать чемпионат.

    – Статус чемпионов России – это дополнительное давление или преимущество?

    – На нас всегда должно быть давление, мы должны доказать себе, на каком уровне находимся. Мотивация должна быть еще больше, мы обязаны показывать себя на всех тренировках и играх.

    • Матч состоится 6 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Локомотив» дважды выиграл трофей (2003, 2005).
    • «Зенит» – четырежды (2008, 2011, 2015, 2016).

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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