Рабьо: «Ювентус» значительно выше «ПСЖ»

Выше. Но так камни кидать в родной клуб не гоже.
Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо объяснил, почему не остался в «ПСЖ» и выбрал туринский клуб.
«Ювентус» всегда стремился к победе в Лиге чемпионов и достигал решающих стадий. В этом плане, на мой взгляд, «Юве» значительно выше «ПСЖ», и именно поэтому я принял такое решение. Я долго играл в Париже и должен сказать, что Лига чемпионов – не тот турнир, в котором успех приходит сразу. Для победы необходимо копить опыт сезон за сезоном», – заявил Рабьо.
- Накануне «Ювентус» презентовал Рабьо в качестве игрока клуба.
- Француз будет выступать под 25-м номером.
- В сезоне-2018/19 Адриан сыграл за парижан 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.