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    Рабьо: «Ювентус» значительно выше «ПСЖ»

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо объяснил, почему не остался в «ПСЖ» и выбрал туринский клуб.

    «Ювентус» всегда стремился к победе в Лиге чемпионов и достигал решающих стадий. В этом плане, на мой взгляд, «Юве» значительно выше «ПСЖ», и именно поэтому я принял такое решение. Я долго играл в Париже и должен сказать, что Лига чемпионов – не тот турнир, в котором успех приходит сразу. Для победы необходимо копить опыт сезон за сезоном», – заявил Рабьо.

    • Накануне «Ювентус» презентовал Рабьо в качестве игрока клуба.
    • Француз будет выступать под 25-м номером.
    • В сезоне-2018/19 Адриан сыграл за парижан 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1271

      ItalianFootball 33 минуты назад

      Выше. Но так камни кидать в родной клуб не гоже.

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