Рабьо: «Ювентус» значительно выше «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо объяснил, почему не остался в «ПСЖ» и выбрал туринский клуб.

«Ювентус» всегда стремился к победе в Лиге чемпионов и достигал решающих стадий. В этом плане, на мой взгляд, «Юве» значительно выше «ПСЖ», и именно поэтому я принял такое решение. Я долго играл в Париже и должен сказать, что Лига чемпионов – не тот турнир, в котором успех приходит сразу. Для победы необходимо копить опыт сезон за сезоном», – заявил Рабьо.