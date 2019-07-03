Гвардиола: «This is Anfield» – не просто маркетинговая фраза»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об эффекте «Энфилда» на результаты «Ливерпуля».

«Я был уверен, что «Барселона» забьет хотя бы один мяч на «Энфилде». Уверен, их игроки знали, что «Энфилд» – это «Энфилд». Девиз «This is Anfield» – не просто маркетинговая фраза.

Тут нечто, что вы не найдете ни на одном другом стадионе мира. Они забивают гол, и в течение следующих пяти минут ты думаешь, что они забьют еще четыре. Ты чувствуешь себя беспомощным, а игроки соперника, словно, повсюду. Мы в «Манчестер Сити» тоже пережили это», – признался Гвардиола.