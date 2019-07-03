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    Гвардиола: «This is Anfield» – не просто маркетинговая фраза»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об эффекте «Энфилда» на результаты «Ливерпуля».

    «Я был уверен, что «Барселона» забьет хотя бы один мяч на «Энфилде». Уверен, их игроки знали, что «Энфилд» – это «Энфилд». Девиз «This is Anfield» – не просто маркетинговая фраза.

    Тут нечто, что вы не найдете ни на одном другом стадионе мира. Они забивают гол, и в течение следующих пяти минут ты думаешь, что они забьют еще четыре. Ты чувствуешь себя беспомощным, а игроки соперника, словно, повсюду. Мы в «Манчестер Сити» тоже пережили это», – признался Гвардиола.

    • В прошедшем розыгрыше ЛЧ «Барселона» дома обыграла «Ливерпуль» (3:0), но на «Энфилде» проиграла (0:4) и покинула турнир.
    • «Ливерпуль» впоследствии выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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    03.07.2019 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 июля 2019, 10:35

      Повлиял результат первого матча. Вышли на Энфилд не до конца мобилизованными.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 июля 2019, 09:06

      Сити боролся до конца, а Барса вышла отбыть номер на поле, с полной уверенностью, что они уже в финале, и Ливерпуль ничего не сможет сделать. По такой же схеме ПСЖ влетел Барсе 6-1.

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