Медведев: «Уверен, «Зенит» под руководством Семака и дальше будет показывать победный футбол»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу Сергея Семака в номинации РФС «Лучший сезона РПЛ-2018/19».

«Это абсолютно заслуженное звание. В свой первый сезон в «Зените», когда была волна критики и вопросы о том, где игра команды, он отрабатывал с футболистами различные схемы, которые применялись в зависимости от тактики соперников.

Во второй половине сезона команда под руководством Семака показала такие яркие матчи, как против «Краснодара» и ЦСКА.

Даже две ничьи со «Спартаком» и «Локомотивом» показали, каким потенциалом обладает команда, как она умеет бороться и забивать.

Хочется пожелать Сергею Богдановичу успеха, потому что выиграть тяжело, а удержаться на вершине еще сложнее. Плюс впереди Лига чемпионов – турнир, в котором играют клубы высшего уровня.

Уверен, что команда под руководством Семака на основе первого, чемпионского, сезона и дальше будет показывать интересный и, главное, победный футбол», – сказал Медведев.