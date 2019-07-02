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    Кроос: «В Испании на одной неделе можно быть героем, а на следующей – идиотом»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал интервью на премьере биографического фильма о себе.

    «Иногда из-за обилия критики возникает ощущение, что футбол играет очень большую роль в жизни. В Испании ситуация с критикой еще более жесткая: на одной неделе можно быть настоящим героем, а на следующей — полным идиотом.

    Но я смотрю на жизнь реалистично и не впадаю в крайности. Мне кажется, именно благодаря этому я достиг успеха в профессии», — сказал 29-летний чемпион мира-2014.

    • Кроос перешел в мадридский клуб в 2014-м году из «Баварии». Сумма сделки составила 25 миллионов евро. За пять сезонов в «Реале» он выиграл 12 трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов подряд.

    Источник: Marca

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