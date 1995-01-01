Кикнадзе ответил на открытое письмо болельщиков «Локомотива»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на открытое письмо болельщиков с критикой в адрес клуба.

Изначально письмо было адресовано председателю совета директоров Анатолию Мещерякову.

«Уважаемые болельщики «Локомотива»! В канун Нового года мне было доверено руководство Клубом, и с тех пор я несу полную ответственность за все, что происходит в «Локомотиве». Поэтому считаю себя не только вправе, но и обязанным ответить на открытое письмо, опубликованное «активом фанатов» в адрес председателя Совета директоров Клуба.

На все затронутые вопросы отвечу по пунктам:

1. Не приемлю анонимного общения, ни письменного, ни устного, поэтому приглашал представителей активных болельщиков на встречу еще 27 марта. Однако на нее никто не пришел, хотя предварительное подтверждение готовности ко встрече со стороны актива были. В любом случае, я за то, чтобы все болельщики клуба видели, кто конкретно выступает от их лица и насколько эти люди имеют на это право. На 9 июля мы планируем встречу со всеми болельщиками «Локомотива».

2. Несмотря на то, что у меня не было личной встречи с представителями актива, общение с болельщиками на постоянной основе велось и ведется через клубную структуру – дирекцию по работе с болельщиками.

3. Еще до начала финального матча за Кубок России клубом был предпринят ряд мер для предотвращения той ситуации, которая сложилась с проносом средств поддержки на трибуны стадиона в Самаре. В известность о происходящем были поставлены ответственные сотрудники РФС. Однако, несмотря на усилия со стороны клуба и РФС, позиция местной полиции осталась неизменной – значительная часть баннеров к проносу была запрещена. После матча клуб обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации.

Считаю, что есть два подхода в подобной работе – можно работать на публику, громогласно заявляя претензии, а можно тщательно и кропотливо работать, чтобы добиться результата. Мы выбрали второй вариант и все это время работали с РФС в полном контакте, в понимании, что необходимо не только зафиксировать допущенные организационные просчеты, но и предотвратить их на будущее, чтобы в дальнейшем они не омрачали проведение футбольных матчей.

4. Работа с болельщиками – основной приоритет в работе всех сотрудников Клуба. На мой взгляд, в своем интервью коммерческий директор Клуба Марат Фаттахов, который 22 года работает в «Локомотиве» и беззаветно верен красно-зеленым цветам, максимально подробно объяснил вектор развития клубной абонементной программы. Марат – ведущий разработчик всех билетных программ «Локомотива» последних лет, и они всегда были сбалансированы в интересах и Клуба, и болельщиков.

5. Сотрудники Клуба, Совет директоров и тренерский штаб работают исключительно во благо Клуба. Ситуация, при которой часть болельщиков считает возможным общение с Клубом посредством ультиматумов, печальна и, на мой взгляд, неконструктивна.

Я никогда не уклоняюсь от прямых вопросов, но считаю, что во многом ответственность руководителя топ-клуба, коим является «Локомотив», заключается именно в том, чтобы давать ответы и делиться информацией только тогда, когда это принесет очевидную пользу клубу. Надеюсь, что многие вопросы мы с вами откровенно обсудим 9 июля на традиционной встрече перед началом нового сезона», – приводит слова Кикнадзе официальный сайт «Локомотива».

Фанаты «Локомотива» написали письмо Мещерякову, попросив клуб наладить с ними контакт