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    Фернандеш начал переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш начал переговоры с клубом о новом контракте. Об этом сообщил агент 33-летнего футболиста Паулу Барбоза.

    Соглашение португальца с московским клубом истекло 30 июня.

    «Мы уже начали предварительные разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта с Фернандешем. Конкретного предложения еще не было, будем дальше продолжать разговоры.

    Больше ни с кем переговоры не ведем и пока не планируем. Сам футболист продолжает подготовку к сезону индивидуально, в этом проблем нет», – сказал Барбоза.

    • Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.
    • В составе железнодорожников хавбек стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1203

      Фанат Рубина 19 минут назад

      оо да ладно бедная нигга не смогла себе клуб найти..
      уехать же вроде хотел из россии.
      заявляя то что надоел чемпионат россии
      скучно видите ли

      0
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      Рейтинг: +1565

      Krasnodar 123 38 минут назад

      Палыч в переговорах участвует?

      0
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      Рейтинг: +1526

      absent32 43 минуты назад

      вот и думается, зачем он нужен? пускай едет уже себе, хватит. не скажу что он плохой, но взять к примеру те деньги которые будут ему платить, то лучше бы эти деньги не поскупились и вложили в кварацхелию. от молодого и пользы было бы в будущем от продажи, раз такой он талантливый. но, на этого денег жалко, а на старика крохобора нет. какая-то дичь начинается после ухода Геркуса!!!

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