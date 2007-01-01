Фернандеш начал переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

оо да ладно бедная нигга не смогла себе клуб найти..
уехать же вроде хотел из россии.
заявляя то что надоел чемпионат россии
скучно видите ли
Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш начал переговоры с клубом о новом контракте. Об этом сообщил агент 33-летнего футболиста Паулу Барбоза.
Соглашение португальца с московским клубом истекло 30 июня.
«Мы уже начали предварительные разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта с Фернандешем. Конкретного предложения еще не было, будем дальше продолжать разговоры.
Больше ни с кем переговоры не ведем и пока не планируем. Сам футболист продолжает подготовку к сезону индивидуально, в этом проблем нет», – сказал Барбоза.
- Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.
- В составе железнодорожников хавбек стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.