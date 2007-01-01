Фернандеш начал переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш начал переговоры с клубом о новом контракте. Об этом сообщил агент 33-летнего футболиста Паулу Барбоза.

Соглашение португальца с московским клубом истекло 30 июня.

«Мы уже начали предварительные разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта с Фернандешем. Конкретного предложения еще не было, будем дальше продолжать разговоры.

Больше ни с кем переговоры не ведем и пока не планируем. Сам футболист продолжает подготовку к сезону индивидуально, в этом проблем нет», – сказал Барбоза.