«Барселона» отклонила предложение «Баварии» по Дембеле и хочет получить за форварда 95 миллионов

«Барселона» отклонила первое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Усмана Дембеле.

Сумма, которую были готовы заплатить мюнхенцы, не сообщается, но, по информации Sport.es, каталонцы затребовали за 22-летнего игрока минимум 95 миллионов евро.