«Барселона» отклонила предложение «Баварии» по Дембеле и хочет получить за форварда 95 миллионов

«Барселона» отклонила первое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Усмана Дембеле.
Сумма, которую были готовы заплатить мюнхенцы, не сообщается, но, по информации Sport.es, каталонцы затребовали за 22-летнего игрока минимум 95 миллионов евро.
- Француз перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 125 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Дембеле провел за каталонскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.
- Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года.