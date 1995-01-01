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    Семин: «Суперкубок России выиграет тот, у кого характера будет больше»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».

    «Я отношусь очень серьезно к каждому трофею, и команда должна относиться соответствующим образом. Как обычно в этом матче кубок выиграет тот, у кого характера больше. «Локомотив» будет делать все возможное, чтобы порадовать в начале сезона своих болельщиков. Мы знаем, что их придет очень много.
    Приходите поддержать нас в матче за Суперкубок. Думаю, будет очень интересно», – сказал Семин.

    • Матч состоится 6 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Локомотив» дважды выиграл трофей (2003, 2005).
    • «Зенит» – четырежды (2008, 2011, 2015, 2016).

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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