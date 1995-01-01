Семин: «Суперкубок России выиграет тот, у кого характера будет больше»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита».
«Я отношусь очень серьезно к каждому трофею, и команда должна относиться соответствующим образом. Как обычно в этом матче кубок выиграет тот, у кого характера больше. «Локомотив» будет делать все возможное, чтобы порадовать в начале сезона своих болельщиков. Мы знаем, что их придет очень много.
Приходите поддержать нас в матче за Суперкубок. Думаю, будет очень интересно», – сказал Семин.
- Матч состоится 6 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Локомотив» дважды выиграл трофей (2003, 2005).
- «Зенит» – четырежды (2008, 2011, 2015, 2016).
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 июля 2019 г.